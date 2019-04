Em live com Bolsonaro, Major Vitor Hugo comemora aprovação da Previdência na CCJ

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), comemorou em live com o presidente Jair Bolsonaro a aprovação da admissibilidade da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ).



"Tivemos uma grande vitória do Brasil. Houve um trabalho muito interessante, profícuo dos deputados Felipe Francischini e do Marcelo Freitas. Vou fazer aqui uma referência especial ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem feito um trabalho de articulação, e ao ministro Onyx (Lorenzoni, da Casa Civil)", disse.



Vitor Hugo parabenizou ainda os deputados Marcelo Ramos (PR-AM) e Samuel Moreira (PSDB-SP), respectivamente, presidente e relator da reforma da Previdência na comissão especial. "Tenho certeza que farão grande trabalho", disse.



O líder do governo disse ainda que Bolsonaro o orientou a receber deputados e senadores para alterar decretos.