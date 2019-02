Energia elétrica sobe 0,38% no IPCA-15 de fevereiro, após 4 meses de recuo

A conta de luz voltou a subir em fevereiro, após quatro meses seguidos de recuo, segundo dados da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A energia elétrica aumentou 0,38% este mês. Entre as regiões pesquisadas, as variações foram desde uma queda de 0,99% em Curitiba até a alta de 3,16% em Fortaleza.



Desde dezembro, permanece em vigor a bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional na conta de luz, lembrou o IBGE.



O grupo Habitação passou de elevação de 0,08% em janeiro para 0,18% em fevereiro. O gás encanado ficou 3,91% mais caro, devido a reajustes no Rio de Janeiro e em São Paulo.



Grupos em queda



Dois dos nove grupos do IPCA-15 registraram deflação em fevereiro, segundo os dados divulgados IBGE. As famílias gastaram menos no mês com Transportes (-0,46%, impacto de -0,09 p.p.) e Vestuário (-0,92%, uma contribuição de -0,05 p.p.).



Em Vestuário, tanto as roupas femininas (-1,40%) quanto as roupas masculinas (-0,76%) e infantis (-0,99%) ficaram mais baratas. Os calçados também registraram variação negativa no mês (-0,80%).



Direção oposta



Na direção oposta, além do grupo Habitação, houve também elevação de preços em Educação (3,52%), Alimentação e bebidas (0,64%), Saúde e cuidados pessoais (0,56%), Artigos de residência (0,47%), Despesas pessoais (0,30%) e Comunicação (0,05%).