China descarta usar câmbio como instrumento em disputa comercial com EUA

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Yan Shuang foi questionado nesta quarta-feira sobre uma suposta cobrança feita pelos Estados Unidos ao governo chinês, no âmbito das negociações comerciais sobre comércio. Em reportagens da imprensa americana, foi relatado que os EUA pressionavam a nação asiática a manter o yuan estável. "O que posso lhes dizer é que a China é um grande país responsável", afirmou o porta-voz. "Nós temos reiterado repetidamente que não faremos uma desvalorização cambial competitiva", garantiu.



"Em segundo lugar, não usaremos a taxa de câmbio do yuan como um instrumento em disputas comerciais", afirmou o funcionário. "Em terceiro lugar, também esperamos que os Estados Unidos possam respeitar as leis de mercado, respeitar os fatos objetivos, sem politizar a questão cambial."



O porta-voz falou durante entrevista coletiva regular da chancelaria chinesa em Pequim. Ele ainda enfatizou que China e EUA podem "trabalhar juntos na mesma direção e promover um resultado de benefícios mútuos", nas negociações comerciais. Nesta semana, autoridades dos dois países discutem o tema em Washington.