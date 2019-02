Fora da Caixa: Equity crowdfunding permite investir e ganhar participação em startups no modelo de financiamento coletivo

No tradicional crowdfunding (financiamento coletivo), você coloca seu dinheiro e, em troca, recebe um produto ou um brinde. O movimento se amplia e, com R$ 1 mil, já é possível participar de uma campanha de investimento em startups (empresas de base tecnológica com modelo de negócio escalável). No chamado equity crowdfunding você investe e ganha participação em uma startup e, portanto, o direito de compartilhar os sucessos e lucros futuros, segundo definição da Eqseed, primeira plataforma on-line autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a realizar a operação no Brasil.



No primeiro semestre deste ano, a Eqseed planeja captar R$ 12 milhões em campanhas – uma espécie de rodada de negócios – para startups selecionadas. Com um investimento atrelado à participação do negócio, a meta do investidor pode ser vender sua participação após ela ter multiplicado em valor. Se, no futuro, a startup for comprada por uma companhia maior ou fizer uma IPO (Oferta Pública Inicial de ações), o investidor consegue vender a sua parte, realizando lucro. Essa e outras possibilidades de retornos financeiros são possíveis diante do risco elevado de perder uma parte ou todo o dinheiro investido.



Cada plataforma funciona de uma maneira distinta, oferecendo termos e proteções bastante diferentes ao investidor. Por isso, é indicado aos interessados em investir via equity crowdfunding conhecer todas as plataformas e escolher uma com o seu perfil. É simples e rápido, e com alguns minutos consegue-se fazer a aplicação e, ao final, ter o contrato e toda a burocracia vencida.



48%

dos CEOs de empresas de energia entrevistados pela consultoria KPMG para o levantamento “Global CEO Outlook” demonstram preocupação com a iminência de um ataque cibernético



59%



identificaram os especialistas em segurança cibernética como a nova função mais importante na empresa, seguidos dos cientistas de dados (57%) e dos gerentes de transformação digital (54%)



Mais rotativo digital



O estacionamento rotativo digital em Belo Horizonte começou a funcionar em junho de 2018, quando vimos o lançamento de diferentes aplicativos credenciados nas lojas virtuais para Android e IOS. Agora, é um banco que entra na jogada. Correntistas do Inter podem comprar o rotativo diretamente pelo app do banco, nas funções de débito ou crédito, para uso na capital. Os clientes ainda têm 10% de cashback (dinheiro de volta na conta).



Para vender cosméticos



O e-commerce Kapsula Cosméticos, do grupo mineiro KPG, faturou cerca de R$ 220 milhões no ano passado, o dobro do ano anterior, e está ainda mais otimista para 2019 – prevê crescimento de 300%. A provedora de suplementos encapsulados de compostos naturais auxilia o cliente na escolha do nome do produto, no desenvolvimento da marca e embalagem, na construção do site de vendas e é até faz a entrega do produto ao consumidor final. O grupo conta com 1,5 mil empregados e está com 300 vagas abertas em Governador Valadares e outras cidades.



Agenda



» O Instituto de Educação Tecnológica (Ietec) passa a oferecer cursos de transformação digital e gestão ágil de projetos, com início nos dias 14 deste mês e 21 de março, respectivamente. As programações serão realizadas a distância. Informações pelo endereço eletrônico ietec.com.br.



» O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação (NEI) realiza o workshop “Como tirar a sua ideia do papel”, na próxima terça-feira, às 14h, no Plug Minas (Rua Santo Agostinho, 1.441, no Bairro Horto). A palestra será ministrada pelo empreendedor Artur Jeber. Informações no endereço eletrônico bit.ly/2BprwjT