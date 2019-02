Empresas brasileiras levantam R$ 7,4 bi no mercado de capitais em janeiro

As operações das empresas brasileiras no mercado de capitais movimentaram R$ 7,4 bilhões em janeiro, resultado 22,6% menor em relação ao mesmo período do ano passado, informou nesta sexta-feira, 8, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O número de operações também foi reduzido: 29 em 2019, contra 47 em janeiro de 2018.



"Tivemos um volume expressivo de emissões em dezembro do ano passado, somando R$ 22,3 bilhões, o que reflete a antecipação das companhias na concretização de suas operações. É um movimento sazonal, que o mercado já costuma esperar nesse período", explica em nota o vice-presidente da Anbima, José Eduardo Laloni.



Os fundos imobiliários lideraram as emissões de janeiro em volume, com R$ 3,5 bilhões, o que equivale a alta de 413% sobre o mesmo mês do ano passado. O resultado superou as operações com debêntures, que somaram R$ 2,5 bilhões (queda de 67% em relação a janeiro de 2018).



Entre os demais produtos, as notas promissórias, os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e os Fundos de Investimento em Direito Creditório (FIDCs) movimentaram R$ 830 milhões, R$ 300 milhões, R$ 133 milhões e R$ 63 milhões, respectivamente. Não foram contabilizadas em janeiro operações com ações, debêntures incentivadas e letras financeiras.



Mercado externo



Uma operação no mercado externo levantou US$ 750 mil em janeiro de 2019: trata-se de uma emissão de título de renda fixa da Suzano, do segmento de papel e celulose. O resultado está 83% abaixo do volume movimentado no mesmo período do ano passado, quando foram registrados US$ 4,4 bilhões.