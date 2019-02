Onyx diz que Previdência deve chegar ao Congresso na 2ª quinzena de fevereiro

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o texto da reforma da Previdência deve chegar ao Congresso na segunda quinzena de fevereiro. Ele se afastou temporariamente da função no Executivo nesta sexta-feira, 1, para tomar posse como deputado na Câmara.



"O presidente já tem uma formulação com ele sobre a reforma da Previdência. Quando ele (Bolsonaro) voltar quinta-feira que vem vamos voltar a discutir isso. Acredito que para o meio até o fim de fevereiro é bastante provável que a nova Previdência venha para o Congresso", disse ele a jornalistas, enquanto caminhava para o gabinete da liderança de seu partido, o DEM, na Câmara.



Questionado sobre detalhes sobre como o texto deve vir do Executivo, ele disse que quem fala sobre isso é o ministro da Economia, Paulo Guedes.