Fabricação de calçados encolhe 1,3% em 2018

A fabricação de calçados no Brasil encolheu 1,3% em 2018 na comparação com o ano anterior, de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). A produção voltou a cair depois de ter crescido 1,9% em 2017.



Embora o desempenho do setor tenha se recuperado nos últimos meses de 2018, o efeito não foi suficiente para compensar a queda no primeiro semestre, em especial a registrada no mês de maio em meio aos impactos da greve dos caminhoneiros.



O setor vinha registrando aumentos na produção mensalmente desde setembro, quando houve crescimento de 5,5%. Em outubro, novembro e dezembro, a alta na comparação com os mesmos meses do ano anterior foi de 7,3%, 6,7% e 2,1% respectivamente.