'É importante o compromisso de Bolsonaro com as reformas', afirma Doria em Davos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na manhã desta terça-feira, 22, que a presença de Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, é "muito importante para o Brasil", pelas bandeiras que o presidente pretende apresentar em seu discurso. O tucano também está no Fórum Econômico Mundial, representando o Estado de São Paulo.



"Muito importante para o Brasil a presença do presidente Jair Bolsonaro e principalmente a apresentação que ele fará de uma política liberal, marcos jurídicos concretos, previsibilidade e um compromisso do governo com as reformas, principalmente a reforma da Previdência", afirmou Doria, em um vídeo publicado nas redes sociais.



Na segunda-feira, 21, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, informou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Doria acabaram se encontrando e conversando rapidamente sobre a reforma da Previdência. Eles estão hospedados no mesmo hotel em Davos.



O ministro disse que a reforma é "prioridade absoluta" e pediu ao governador paulista apoio para a votação da reforma no primeiro quadrimestre do ano. Guedes quer garantir que os governadores mobilizem as bancadas dos seus Estados no Congresso para aprovar a reforma.



Sobre a sua presença no evento, Doria destaca que está apresentando São Paulo como "destino para investimentos internacionais", bem como do programa de privatização que ele pretende tocar. "O mundo se encontra em Davos", disse o tucano.