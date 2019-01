China promete oferecer 'canal verde' para investimento estrangeiro

O principal órgão de planejamento econômico da China afirmou nesta terça-feira que o governo irá oferecer um "canal verde" para investimentos estrangeiros no país, num momento em que a segunda maior economia do mundo enfrenta crescentes obstáculos.



Meng Wei, porta-voz da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, pela sigla em inglês), disse que a China irá ampliar o acesso a seus mercados, principalmente nas áreas de agricultura, serviços, manufatura, educação, saúde e cultura.



A porta-voz disse também que a NDRC incentivará bancos a conceder empréstimos de três anos ou mais longos a empresas privadas, que foram prejudicadas pela campanha que Pequim lançou há dois anos para reduzir a alavancagem na economia. Ela acrescentou que o órgão irá aprovar mais emissões de bônus por empresas com bom desempenho financeiro este ano.



Meng negou ainda recentes notícias da mídia chinesa de que algumas empresas de internet locais estariam promovendo demissões em massa diante do enfraquecimento da demanda doméstica. Segundo a porta-voz, o governo irá adotar mais medidas para estabilizar o crescimento e o mercado de trabalho, uma vez que cada ponto porcentual de expansão econômica deverá gerar em torno de 2 milhões de empregos.



A China divulgou ontem que seu Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,6% em 2018, o resultado mais fraco desde 1990, em parte devido a desavenças comerciais com os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.