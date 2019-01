Cade aprova venda da Abril

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou na a compra do Grupo Abril pela Calvary Investimentos, empresa controlada pelo empresário Fábio Carvalho. Em recuperação judicial desde agosto, o grupo, que publica revistas como Veja, Exame e Cláudia, foi comprado em dezembro.



A área técnica não julgou necessário submeter o negócio ao tribunal do Cade e não foram impostas restrições.



O Cade identificou que a operação poderia resultar em concentração no mercado de serviços de distribuição de encomendas, já que a Abril é dona da Total Express, enquanto Carvalho detém participação na empresa CEV, que atua com vendas online.



Mas o órgão concluiu que o mercado é pulverizado e que a participação das duas empresas somadas é inferior a 20%, o que não prejudica a concorrência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.