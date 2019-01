IPA-DI encerra 2018 com um avanço de 8,75%, diz FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) encerrou 2018 com um avanço de 8,75%, dentro do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Os preços dos produtos agropecuários no atacado subiram 7,52% no ano passado. Já os produtos industriais aumentaram 9,16%.



Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram alta de 5,06% em 2018.



Os preços dos bens intermediários tiveram elevação de 12,11%, enquanto os preços das matérias-primas brutas registraram alta de 9,34%.