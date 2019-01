Levy diz que banco dependerá menos da União

O novo presidente do BNDES, Joaquim Levy, disse na segunda, 7, que pretende revisar a contabilidade do banco de fomento para depender menos de recursos do Tesouro Nacional. "Queremos continuar ajustando o balanço do banco, como organizamos nossas contas. Queremos adequar o balanço que hoje depende de uma proporção exagerada - mas menos que era há quatro anos - dos recurso do Tesouro. Isso tem de ser corrigido para haver adequado retorno de capital", avaliou. Segundo Levy, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem dado o suporte para essas adequações.



Levy afirmou que o BNDES prestou grandes serviços ao País e precisa continuar respondendo às expectativas da nação. "Estamos na antessala de um novo ciclo de investimentos em uma economia com mais espaço para o setor privado e o mercado de capitais", acrescentou. Segundo o novo presidente do BNDES, o papel do banco vai contribuir nesse ambiente com o desenvolvimento de novas ferramentas e novas formas de trabalhar em parceria com o mercado privado.



"Não será surpresa que a gente continue combatendo patrimonialismos e distorções que são uma trava ao crescimento do País, à Justiça e à equidade. Isso tem de continuar mudando, evitando também o voluntarismo. As ferramentas têm de ser a transparência e a ética no setor público. Assim teremos mais liberdade, mais concorrência e mais crescimento", concluiu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.