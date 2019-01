IRB elege novo presidente da Caixa como conselheiro

O IRB-Brasil Resseguros anuncia o novo presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, como membro titular no conselheiro de administração, por indicação do acionista Fundo de Investimentos em Participações Caixa Barcelona.



Sua eleição ocorreu em reunião do colegiado realizada no último dia 3 de janeiro.



Ele assume no lugar de Flavio Eduardo Arakaki, com mandato até a próxima Assembleia Geral de Acionistas.



Nesta segunda-feira, 7, Pedro Guimarães, até então sócio do banco de investimentos Brasil Plural, será nomeado presidente da Caixa Econômica Federal no lugar de Nelson de Souza.