Cade aprova parceria entre Porto Seguro e AIG voltada para pequenas e médias

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, parceria comercial entre AIG Seguros Brasil, AIG Resseguros Brasil e a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Porto Cia), subsidiária do Grupo Porto Seguro, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).



O acordo aprovado consiste em aliança estratégica da Porto Cia com a AIG Seguros do Brasil no mercado de seguros de responsabilidade civil para pequenas e médias empresas no Brasil.



A empresa informou que, com a aliança, quer reforçar o seu posicionamento no segmento, com incremento de seu portfólio de Ramos Elementares, passando a atuar nos produtos de Responsabilidade Civil Profissional, Gestão Protegida (D&O;), Riscos Cibernéticos, Ambiental Transporte e Operador Portuário.