Focus: IPCA para dezembro de 2018 passa de 0,11% para 0,10%

Os economistas do mercado financeiro ajustaram a previsão para o IPCA em dezembro de 2018, de 0,11% para 0,10%, conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central. Um mês antes, o porcentual projetado estava em 0,19%.



Para janeiro, a projeção também foi ajustada para baixo, de 0,39% para 0,38%. Para fevereiro, o ajuste marginal foi de 0,45% para 0,44%. Há um mês, os porcentuais eram de 0,42% para janeiro e 0,45% para fevereiro do próximo ano.



No Focus de hoje, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 3,80% para 3,83% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,67%.