Guerra comercial total traria corte de 1,9 p.p. no PIB global, diz diretor da OMC

Diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Roberto Azevêdo advertiu nesta quarta-feira, 10, para os riscos à perspectiva diante das atuais tensões comerciais. Em entrevista à Bloomberg em Bali, a autoridade afirmou que, segundo os cálculos da entidade, uma guerra comercial total significaria um corte de 1,9 ponto porcentual (p.p.) no Produto Interno Bruto (PIB) global e uma queda de 17,5% no comércio.



Azevêdo ponderou que na verdade é difícil calcular os impactos das disputas comerciais, já que há muitas incertezas sobre o que mais pode ocorrer ou se o diálogo pode reverter esse processo. Ele insistiu na necessidade de que os países entrem em negociações. "É preciso diálogo para resolver as tensões comerciais neste momento", comentou.



Questionado sobre o comportamento dos EUA de barrar a indicação de novos magistrados para o tribunal de apelações da OMC, Azevêdo admitiu que isso, caso continue, pode levar no próximo ano a uma paralisia no órgão. O governo do presidente Donald Trump tem sido um crítico da OMC e o líder americano privilegia a busca de acordos bilaterais em sua política comercial.