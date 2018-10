Não temos intenção de usar yuan como arma no comércio, diz China

O governo da China afirmou nesta terça-feira que não pretende desvalorizar o yuan para impulsionar suas exportações e rechaçou as preocupações dos Estados Unidos sobre a tendência de baixa da moeda, qualificando as declarações de Washington sobre o assunto como "sem base" e "irresponsáveis". As declarações são feitas em momento de tensão entre os dois países na área comercial.



Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lu Kang afirmou nesta terça-feira que Pequim não tem a intenção de realizar uma "desvalorização competitiva" para baratear suas exportações, após o país ser alvo de tarifas do governo do presidente americano, Donald Trump. Pedindo anonimato, uma autoridade americana afirmou a repórteres em Washington que o governo Trump se preocupa com o enfraquecimento do yuan.



A moeda chinesa, rigidamente controlada pelas autoridades locais, atingiu mínima em 22 meses ante o dólar na segunda-feira, a 6,93 yuans por dólar, antes de se recuperar um pouco nesta terça-feira.



Lu disse que as declarações da autoridade americana eram "especulação sem base e irresponsável". Fonte: Associated Press.