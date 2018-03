MERCADO / S.A %u2013 A indignação de Abilio

O empresário Abilio Diniz (foto), dono de uma das trajetórias empresariais mais bem-sucedidas – e conturbadas – da história recente do Brasil, está indignado com o tratamento que vem recebendo de parte da imprensa e dos acionistas da BRF que desejam vê-lo a quilômetros de distância da empresa. Abilio anda sumido, mas tem trabalhado nos bastidores para sair com dignidade da BRF. A assembleia que irá votar o novo conselho foi marcada para 26 de abril por sugestão do próprio Abilio. É líquido e certo que Abilio, presidente do conselho e dono de 4% do capital da BRF, sairá, mas a questão agora é saber como. Segundo um consultor que trabalhou com Abilio no passado recente, o que o ele quer é deixar de ser o alvo principal do tiroteio contra a empresa. “Abilio talvez seja um dos profissionais que mais se envolveu em conflitos corporativos do Brasil”, diz o consultor. “Ele pode até perder, mas vai levar a briga até fim.”





"O auxílio-moradia está previsto na lei. Portanto, me parece correto%u201D Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra)



O Brexit da Unilever

O Brexit começa a provocar estragos na economia britânica. Ontem, a Unilever anunciou que irá transferir a sua sede de Londres, na Inglaterra, para Roterdã, na Holanda. A empresa nega que a mudança se deva à saída do Reino Unido da União Europeia, mas até as estátuas do Palácio de Buckingham sabem que o divórcio do bloco terá impactos financeiros. Um relatório do próprio governo britânico conclui que a saída da UE poderá fazer a renda britânica cair 8% em 15 anos.

3,2

bilhões

de anúncios maliciosos foram removidos pelo Google de sua plataforma em 2017. A empresa define como anúncios maliciosos aqueles que levam os usuários a entrar em sites com vírus e empregam recursos para enganar os internautas.





O enigma de Viracopos

Os administradores do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), estão intrigados com o assalto cinematográfico ocorrido no começo de mês. Ladrões fortemente armados, disfarçados com uniformes e veículos com o nome do terminal aéreo, levaram US$ 5 milhões sem disparar um tiro sequer. Um alto executivo da Brinks, maior empresa de transporte de valores do país, afirma que algumas informações, como horário, cifras e percurso das cédulas, eram de conhecimento apenas de “alguns poucos funcionários”.











A luta inglória do setor

têxtil contra as importações

O setor têxtil comemorou timidamente o crescimento de 3,5% na produção em 2017 depois de dois anos no vermelho. O motivo é o desempenho fora da curva das importações, que avançaram impressionantes 45%. Segundo projeções de Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o setor teria acelerado 28% no ano passado sem a concorrência dos artigos trazidos do exterior. O receio é de que parte das importações foi realizada de forma irregular.







RAPIDINHAS



. Em ano eleitoral, as empresas têm pressa. Isso explica o número elevado de fusões e aquisições nos dois primeiros meses do ano. Foram mais de 60 – e isso no período de férias, quando os negócios tendem a minguar. Os empresários e investidores avaliam que, depois de setembro, pouca gente estará disposta a fechar grandes transações. A maioria vai esperar a definição do novo presidente.



. Em apenas dois meses de existência, a Via, empresa brasileira que desenvolveu uma plataforma para gestão de negócios, atraiu a atenção do argentino Guido Grinbaum, que ficou famoso em seu país por criar startups vendidas para grandes corporações. A YOPdev, de Grinbaum, acaba de associar à Via e de imediato fará um aporte de R$ 1,5 milhão.



. O agronegócio continua a toda velocidade. Na primeira semana de março, as exportações de soja aumentaram 25% ante o mesmo mês do ano passado. A média embarcada por dia foi de quase 490 mil toneladas – um recorde.



. Em um cenário econômico global cheio de incertezas, só uma coisa parece certa: a economia na China não vai decepcionar. No primeiro bimestre, a produção industrial do país subiu 7,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. É bem mais do que os 6,1% previstos pelo mercado.