Os Correios e a guerra na logística

A decisão dos Correios de reajustar, a partir desta semana, de 8% a 51% o preço das entregas no Rio de Janeiro continua provocando polêmica. Depois de o maior site de e-commerce do país, o Mercado Livre, derrubar o aumento de preços na Justiça, em decisão liminar, dezenas de outras empresas preparam suas armas contra a estatal. O Mercado Livre alega que o encarecimento do frete terá um impacto médio de 29% sobre seus custos, e que esse aumento terá de ser repassado ao consumidor. Já a estatal justifica a medida com base no aumento da criminalidade no município. Enquanto o embate não se define na Justiça, as empresas de frete apostam em um forte aumento da demanda. “Temos parceria com nove transportadoras, entre elas os Correios”, afirma Karim Hardane, cofundador da Mandaê, especializada em logística para e-commerce. “Não importa se &eac ute; privada ou estatal. As empresas sempre procuram quem oferece bom serviço a preço justo.”



O fim dos call centers?

Nos próximos cinco anos, o setor de call center, nos moldes como é conhecido hoje, irá desaparecer. É o que afirma Leandro Araújo, diretor de uma das principais empresas do segmento de TI do país, a Indigo Soft. Os atendentes serão substituídos por sistemas virtuais de interação, o que já vem ocorrendo, de forma embrionária, em operadoras de telefonia. “Além de reduzir custos entre 30% e 50%, os atendentes virtuais aumentam a taxa de solução do problema”, afirma Araújo.



Executivos aguardam esclarecimentos de Paulus, da CVC

A decisão do empresário Guilherme Paulus (foto) de se afastar da administração da CVC pegou muita gente de surpresa. Fundador da maior empresa de turismo do Brasil, ele é visto como “fonte de inspiração para milhares de empreendedores”, segundo um executivo da companhia, que se diz ansioso pelos esclarecimentos do chefe. Paulus saiu após a PF informar que investiga recebimento de valores em esquema de doleiros. A empresa investigada é a CVC TUR, não a CVC Corp, mas o empresário tem participação acionária em ambas.



Cubo Itaú e Coca-Cola assinam parceria

O Cubo Itaú, centro de empreendedorismo tecnológico criado pelo Itaú Unibanco e pelo fundo de investimentos Redpoint eventures, assinou parceria com a Coca-Cola para acelerar projetos digitais. “Esse passo eleva o mercado de startups a outro patamar”, diz Flavio Pripas, diretor Cubo Itaú. “Vamos pensar formas de trabalho que fogem dos caminhos tradicionais”, afirma Renato Shiratsu, diretor de inovação da Coca-Cola Brasil. O Cubo oferece mentores às startups e promove palestras e workshops.



RAPIDINHASl

» O empresário Renato Saraiva, fundador do grupo educacional pernambucano Cers, está empolgado com as perspectivas do ensino a distância, o EAD. Conhecida como um dos maiores grupos educacionais preparatórios para concursos públicos e para OAB do Brasil, a Cers planeja até criar uma universidade de Direito, com aulas mistas, presenciais e online.



» O mercado brasileiro de cervejas premium está movimentando o setor de clubes de assinatura. O empresário gaúcho Douglas Salvador, sócio do Clube do Malte, vice-líder no país com 7,5 mil assinaturas, acredita que o faturamento da empresa passará de R$ 12 milhões em 2017 para R$ 15,5 milhões em 2018 graças à sofisticação do paladar do brasileiro.



» Em 2017, mais de 500 documentários sobre esportes foram lançados nos Estados Unidos. Um deles, Icaro, ganhou o Oscar. No Brasil, apesar das trajetórias extraordinárias de inúmeros atletas, esse mercado inexiste. Uma honrosa exceção será lançada em abril.



» O filme Brilhante, da pesquisadora Katia Rubio e do jornalista Rodrigo Grilo, narra os tortuosos caminhos percorridos pela levantadora Fofão, a mais vitoriosa jogadora da história do vôlei brasileiro, até chegar ao topo. Mas não é fácil trabalhar no Brasil. A produção não teve patrocinadores e precisou ser bancada com dinheiro dos autores do projeto.



7º LUGAr

é a posição do Brasil no Big Mac Index, que compara o preço do sanduíche por país. Nas lanchonetes brasileiras, ele sai por US$ 5,10. A Suíça lidera o ranking, com US$ 6,80.



"O Brasil não é a Venezuela.

Acabou o bolivarianismo”



. Ronaldo Caiado, na convenção nacional do DEM