Produção de veículos sobe 27,4% em janeiro ante janeiro de 2017, diz IBGE

Rio, 06 - A produção de veículos automotores avançou 27,4% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2017, maior impacto positivo sobre a alta de 5,7% da indústria nacional no período, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta terça-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"Tanto automóveis quanto caminhões aparecem com impacto positivo importante sobre esse resultado", disse André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.



Segundo o pesquisador, a base de comparação fraca ajudou na magnitude de alta do segmento de veículos em janeiro ante janeiro de 2017, mas a atividade permanece com tendência de recuperação, apesar da queda de 7,6% na fabricação de veículos na comparação com dezembro de 2017.



"Parece muito mais uma acomodação no saldo de resultados positivos que a fabricação de automóveis veio acumulando no ano de 2017, não revertendo a tendência de aumento na produção", avaliou Macedo.



Em 12 meses, a produção de veículos acumulou um crescimento de 18,8%.



(Daniela Amorim)