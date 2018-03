Moody's prevê crescimento de 3% a 4% no trafego em rodovias em 2018

São Paulo, 06 - A Moodys prevê um crescimento de 3% a 4% no tráfego nas rodovias em 2018 e elevação de 4% nas receitas geradas. Os analistas da agência de classificação de risco Bernardo Costa e Aneliza Crnugelj afirmam, entretanto, que a recuperação do tráfego para os patamares pré crise - ou seja, anteriores a 2014 - pode levar mais tempo.



"Seguindo uma tendência que já foi percebida no segundo semestre de 2017, esperamos um crescimento de 3% a 4% em 2018 no tráfego das rodovias", disse Aneliza. "Mas ainda aquém do patamar pré crise, que deve demorar dois anos para ser recuperado", acrescentou.



(Cynthia Decloedt)