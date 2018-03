BNDES começa por Manaus ciclo de palestras para atrair MPMEs

Rio, 05 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) começa a partir da terça-feira, 6, uma série de palestras pelo Brasil intitulada "O BNDES mais perto de você", com objetivo de apresentar as principais linhas de financiamento para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), segmento para o qual o presidente do banco e pré-candidato à presidência da República, Paulo Rabello, quer destinar este ano metade dos empréstimos do BNDES. Em janeiro, esse segmento já ficou com 56% dos R$ 3,9 bilhões liberados.



As palestras começam por Manaus, Amazonas, estado onde os desembolsos totais cresceram 42% em janeiro de 2018 contra janeiro de 2017, e atingiram R$ 33,4 milhões.



O setor de infraestrutura foi responsável por R$ 20,7 milhões desse total, com destaque para os segmentos de serviços de utilidade pública (R$ 18,8 milhões, aumento de 228%) e transporte rodoviário (R$ 1,8 milhão, crescimento de 63%).



Já as micro, pequenas e médias empresas ficaram com R$ 8,6 milhões desse total, o que representa uma expansão de 5% em comparação com o valor desembolsado em janeiro do ano passado, informou o banco em seu site.



No ciclo de palestras, técnicos do banco apresentarão as principais linhas de financiamento para empresas de menor porte: BNDES Automático, BNDES Finame, BNDES Giro e Cartão BNDES.



(Denise Luna)