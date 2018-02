Partido Trabalhista britânico vai defender união aduaneira com Europa

Londres, 25 - O Partido Trabalhista do Reino Unido vai fazer uma importante mudança em seu programa eleitoral com o objetivo de ampliar a pressão para que o governo da primeira-ministra Theresa May proponha um Brexit "suave" à União Europeia.



De acordo com o conselheiro para o Brexit do Partido Trabalhista, Keir Starmer, a sigla vai passar a advogar pela manutenção de uma união aduaneira com a UE após o Brexit, para tentar minimizar o impacto do divórcio com os europeus na economia britânica.



Segundo relatou à BBC, Starmer disse que os membros do partido vão votar de forma unânime pela proposta da união aduaneira. O líder trabalhista, Jeremy Corbin, deve apresentar detalhes do plano nesta segunda-feira.



A manutenção de uma união aduaneira pode facilitar o comércio com os demais 27 membros da UE após o Brexit. "Esta é a única forma realista de se conseguiu um acesso livre de tarifas ao mercado europeu, o que é fundamental para nossa indústria", afirmou.



A proposta dos trabalhistas para o pós-Brexit inclui ainda a diminuição das tensões com a Irlanda. A ideia é deixar de lado o plano de uma "fronteira dura" com a Irlanda do Norte. Fonte: Associated Press.



(Estadão Conteúdo)