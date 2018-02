Acordo Mercosul-UE pode sair no final de março, diz ministro

Brasília, 23 - Há chances de o acordo entre o Mercosul e a União Europeia ser anunciado na reunião de ministros dos dois blocos que ocorrerá nos dias 22 e 23 de março em Assunção, disse nesta sexta-feira, 23, o ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. Os negociadores estão no momento reunidos na capital paraguaia para mais uma rodada de entendimentos. As conversas prosseguem até a próxima sexta-feira, 2. "Estamos próximos de um acordo", comentou o ministro.



Paralelamente, no dia 9 de março, será iniciada a negociação de um acordo entre o Mercosul e o Canadá.



(Lu Aiko Otta)