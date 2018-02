UE impõe multas de mais de 500 mi de euros em três processos contra cartéis

Bruxelas, 21 - A Comissão Europeia anunciou multas que totalizam mais de 500 milhões de euros (US$ 600 milhões) em três processos de suspeita de truste. O braço da União Europeia afirmou que impôs multas contra grupos de transporte de veículos por via marítima de 395 milhões de euros, fabricantes de velas de ignição em 76 milhões de euros e fornecedoras de sistema de freios de automóveis em 75 milhões de euros, por participarem de cartéis.



A comissária pela Competição na UE, Margrethe Vestager, afirmou que as três decisões em separado adotadas hoje mostram que não será tolerado o comportamento contrário à concorrência, que afeta consumidores e indústrias da Europa.



Em referência à maior das multas impostas, a Comissão Europeia afirmou que a companhia chilena CSAV, as japonesas K Line, MOL e NYK, além da WWL-EUKOR, da Noruega e da Suécia, formaram um cartel para transportar veículos pela via marítima durante quase seis anos. A MOL evitou uma multa de 203 milhões de euros ao entregar o cartel.



A alemã Bosch e as japonesas Denso e NGK foram consideradas responsáveis por um cartel para fornecer velas de ignição para fabricantes de automóveis da Europa, enquanto três companhias TRW, Bosch e Continental, mantinham dois diferentes cartéis para determinar preços de sistemas de freio.



A Denso e a TRW receberam imunidade por terem exposto os cartéis. Fonte: Associated Press.