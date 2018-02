BoE mantém juro básico em 0,5%, mas prevê ritmo mais forte de altas

Londres, 08 - O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu nesta quinta-feira manter sua taxa básica de juros em 0,5%, conforme previsto por analistas, após concluir reunião de política monetária.



Também hoje, o BoE manteve o volume de seu programa de compras de bônus soberanos em 435 bilhões de libras.



Segundo ata da reunião do BoE, a decisão de deixar o juro básico em 0,5% foi unânime entre os nove integrantes de seu comitê de política monetária. No documento, o BC inglês ressaltou que provavelmente terá de aumentar juros mais vezes e em ritmo mais rápido do que previa em novembro.



O BoE elevou "levemente" suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido e agora espera crescimento de 1,8% anualmente em 2018, 2019 e 2020, graças ao desempenho mais forte da economia global.



Além disso, o BC inglês disse que buscará conduzir a inflação britânica para a meta oficial de 2% de forma mais rápida do que anteriormente. Em dezembro, a taxa anual de inflação do Reino Unido estava em 3%. Para o BoE, a inflação permanecerá acima de 2% até o primeiro trimestre de 2021.



Ainda na ata, o BoE mencionou que as condições financeiras têm apoiado seu cenário econômico para o Reino Unido, apesar da recente volatilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.