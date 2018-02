Grupo Alimentação e Bebidas sobe 0,74% no IPCA de janeiro, diz IBGE

Rio, 08 - As famílias brasileiras pagaram mais por alimentação em janeiro. O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma alta de 0,54% em dezembro para um aumento de 0,74% em janeiro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O grupo Alimentação, que responde por 25% das despesas das famílias, passou de uma contribuição de 0,13 ponto porcentual para o IPCA de dezembro para um impacto de 0,18 ponto porcentual sobre a inflação de janeiro, atrás apenas da contribuição do grupo Transportes (alta de 1,10% e impacto de 0,20 ponto porcentual em janeiro).



A alimentação consumida no domicílio saiu de aumento de 0,42% em dezembro para um avanço de 1,12% em janeiro. Os destaques foram as altas do tomate (45,71%) e da batata-inglesa (10,85%).



A alimentação consumida fora de casa passou de um aumento de 0,74% em dezembro para elevação de 0,06% em janeiro.



(Daniela Amorim)