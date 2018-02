Ilan e diretores do BC participam nesta terça de 1º dia de reuniões do Copom

Brasília, 05 - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e os diretores da instituição participam nesta terça-feira, dia 6, do primeiro dia de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Pela manhã, eles participam da reunião de Análise de Mercado e, à tarde, da reunião de Análise de Conjuntura.



Após as discussões da tarde no âmbito do Copom, Goldfajn, o diretor de Relacionamento Institucional, Isaac Sidney, e o procurador-geral do BC, Cristiano Cozer, participam da solenidade de posse dos ministros Luiz Fux e Rosa Weber nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.



Tanto Goldfajn quanto Isaac estão no "período de silêncio" do Copom e, por isso, não há previsão de que eles falem com a imprensa ou durante o evento.



(Fabrício de Castro)