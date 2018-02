Governo não tem votos hoje para aprovar a reforma da Previdência, diz Marun

Rio, 01 - O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, para empresários da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) que a "má notícia" é que o governo ainda não tem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Ressaltou, porém, que o presidente da República, Michel Temer, continua "obstinadamente envolvido nesse processo".



Marun chamou a atenção para necessidade urgente de a sociedade ser informada sobre os prejuízos que o País terá se não aprovar a reforma, "porque o dinheiro não chove, vai sair da Educação, da Saúde, da Segurança, se não aprovar a reforma". Segundo ele, muitos políticos estão negando a necessidade da reforma por demagogia, "por medo de não se reeleger".



"Muita gente vai se eleger mentindo", disse o ministro aos empresários e políticos reunidos na Firjan.



Chamamentos em jornais



Ele convocou que os empresários publiquem nos jornais chamamentos para que os parlamentares votem a favor da reforma. "Estamos a 20 dias de uma decisão importantíssima do Brasil e precisamos nesses dias de esforço redobrado para os parlamentares do partido da base, porque o outro lado oposição não adianta", afirmou.



Para reforçar o pedido, Marun finalizou o discurso afirmando que "o Brasil está inviabilizado se não houver a reforma da Previdência", dizendo querer o engajamento dos "setores lúcidos da sociedade".



(Denise Luna)