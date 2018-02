IPC-S sobe 0,69% em janeiro ante 0,21% em dezembro, revela FGV

São Paulo, 01 - O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou para 0,69% em janeiro depois de registrar alta de 0,21% em dezembro, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, dia 1º. Com este resultado, o indicador acumula alta de 3,22% em 12 meses.



A variação de janeiro ficou acima da mediana de 0,65% da pesquisa do



Projeções Broadcast



, mas dentro do intervalo de estimativas, de 0,45% a 0,72%.



Na quarta quadrissemana de janeiro, o IPC-S também mostrou avanço em relação à leitura imediatamente anterior (0,59%). Quatro das oito classes de despesas analisadas apresentaram acréscimo em suas taxas de variação no período: Educação, Leitura e Recreação (1,74% para 2,75%), Transportes (0,85% para 1,12%), Vestuário (-0,42% para 0,34%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,40% para 0,50%).



Em contrapartida, registraram desaceleração os grupos Habitação (-0,18% para -0,47%), Despesas Diversas (0,18% para 0,14%), Alimentação (1,27% para 1,23%) e Comunicação (0,17% para 0,13%).



(Thaís Barcellos)