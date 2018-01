Dívida líquida do setor público encerra 2017 em 51,6% do PIB, diz BC

Brasília, 31 - A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) encerrou 2017 em 51,6% do Produto Interno Bruto (PIB), aos R$ 3,383 trilhões, informou nesta quarta-feira, 31, o Banco Central, por meio da Nota de Política Fiscal à imprensa. Em novembro, o porcentual da dívida líquida ante o PIB era de 51,0% e, em dezembro de 2016, de 46,2%.



O Banco Central projetava uma relação entre a DLSP e o PIB em 52,6% no fim de 2017. Já a estimativa para 2018 é de 56,8%.



A dívida bruta do governo geral encerrou 2017 em R$ 4,855 trilhões, o que representa 74,0% do PIB. Em novembro, essa relação estava em 74,3%.



A previsão do BC para o resultado do mês passado era de uma taxa de 76,1%. Já a estimativa para o fim de 2018 é de dívida bruta de 78% do PIB, caso ocorra a devolução de R$ 130 bilhões do BNDES ao Tesouro este ano.



Se não for feita a devolução, a projeção do BC é de dívida bruta de 79,9% do PIB em 2018. No melhor momento da série histórica, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,54% do PIB.



A dívida bruta do governo é uma das principais referências para avaliação, por parte das agências globais de rating, da capacidade de solvência do País.



