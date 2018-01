Inadimplência das empresas cai 6,5% em 2017, revela Boa Vista SCPC

São Paulo, 30 - A inadimplência das empresas brasileiras caiu 6,5% em 2017 na comparação com 2016, informou a Boa Vista SCPC nesta terça-feira (30). O indicador é um somatório dos principais mecanismos de apontamento de inadimplência empresarial, como cheques devolvidos, títulos protestados e registros de débitos realizados na base do SCPC.



No quarto trimestre ante terceiro trimestre, com ajuste sazonal, houve recuo de 4,3% na inadimplência, e, em relação ao mesmo período de 2016, o declínio foi de 10,1%.



Segundo a Boa Vista SCPC, após praticamente três anos de elevações, o fluxo de inadimplência das empresas a partir do 2º trimestre 2016 entrou em desaceleração devido ao movimento de restrição de crédito por parte das instituições que o concedem.



A expectativa da instituição é que a inadimplência siga em nível baixo. "Para os próximos trimestres espera-se a manutenção dos baixos níveis de inadimplência, uma vez que a retomada da atividade econômica, menor inflação e diminuição dos juros deverão proporcionar um cenário mais favorável para o ambiente empresarial."



