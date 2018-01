Mnuchin diz apoiar câmbio livre e não se preocupar com dólar no momento

São Paulo, 25 - O Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse hoje que apoia o câmbio livre, mas ressaltou que o dólar "não é uma preocupação" sua no momento.



Mnuchin, que falou durante painel organizado pela CNBC durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, também comentou que os EUA querem ampliar o comércio e não o contrário, mas de forma que seja "recíproca e justa".



Mnuchin declarou ainda que os EUA desejam ampliar suas exportações para a China, mas não apoiam "quem tenta manipular câmbio". No passado, o governo americano já se referiu várias vezes à China como país "manipulador de moeda".



No mesmo painel, a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, comentou que "qualquer medida que restrinja o comércio" irá prejudicar o crescimento econômico.



O comentário de Lagarde veio dias depois de os EUA imporem pesadas tarifas a importações de máquinas de lavar e painéis solares, visando principalmente fabricantes da Ásia.



(Sergio Caldas)