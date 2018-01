Vendas no varejo da zona do euro sobem 1,5% em novembro, acima da previsão

São Paulo, 08 - As vendas no varejo da zona do euro tiveram alta de 1,5% em novembro ante outubro, de acordo com dados oficiais publicados pela Eurostat nesta segunda-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 1,3%.



Na comparação anual, as vendas no varejo avançaram 2,8% em novembro.



Além disso, foi informada uma revisão nas vendas no varejo da região em outubro. De acordo com a estimativa mais recente, as vendas tiveram alta de 0,2% na comparação anual em outubro, ante aumento de 0,4% divulgado anteriormente. Já a comparação mensal não sofreu revisão e foi mantida em queda de 1,1%. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)