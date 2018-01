Encomendas à indústria alemã têm queda de 0,4% em novembro

São Paulo, 08 - As encomendas à indústria da Alemanha caíram 0,4% em novembro ante outubro, no cálculo ajustado, segundo dados divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado decepcionou analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade nas encomendas.



Apenas as encomendas externas tiveram queda de 0,5% em novembro em relação ao mês anterior, enquanto as encomendas domésticas recuaram 0,4%.



Já o dado mensal de outubro ante setembro foi revisado para cima, de ganho de 0,5% para aumento de 0,7%, informou a Destatis. Com informações da Dow Jones Newswires.



(Sergio Caldas)