Festival de teatro infantil aposta na força das princesas

No dia 29, Rapunzel leva sua trança de 25 metros para o palco do Teatro Santo Agostinho (foto: Allan Calisto/divulgação)

Neste fim de semana, começa a segunda edição do Festival Infantil de Musicais Cyntilante. A proposta é divulgar clássicos da literatura de forma dinâmica e interativa, misturando teatro, canções e contação de histórias. As princesas serão as estrelas da temporada, que reúne as peças Rainha da Neve, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera e Rapunzel.





O diretor Fernando Bustamante, responsável pelo festival, diz que a ideia é aproximar os pequenos espectadores – que têm dificuldade de ficar longe de smartphones e aparelhos eletrônicos – do palco. “Teatro é criação artesanal. A gente enfrenta o desafio de mostrar para o público essa arte palpável, baseada na troca de energias. Ter aquilo ao vivo na sua frente, de pertinho, é o grande diferencial”, acredita.





A linguagem do pocket show é uma aliada nessa missão de conquistar a criançada. “Diferenciado, o formato une contação de histórias, música ao vivo e interatividade. Queremos levar a literatura de forma fiel e dinâmica para o público”, diz Bustamante. “Em certo momento, a protagonista precisa de ajuda para combater um troll e alguém da plateia é convidado a participar. Quebras de narrativa como essta são essenciais para o teatro.”



MULHER

No domingo (8), o festival será aberto com a peça Rainha da Neve. A escolha não foi por acaso. Escrita em 1844 pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, a história conquistou o público com o filme Frozen, adaptação da Disney lançada em 2012.





“A trajetória de Elsa, garota independente e sem pretendentes que questiona sua condição como princesa, é perfeita para transmitir a mensagem de empoderamento no Dia Internacional da Mulher”, comenta Bustamante.





Outro destaque é Rapunzel. Por meio de uma pesquisa com o público, os produtores perceberam a popularidade da história da garota de longos cabelos obrigada a viver numa torre pela bruxa. “Nossa protagonista vai usar uma trança com 25 metros de comprimento, o que cenicamente traz um efeito visual muito interessante”, adianta Bustamante.









PROGRAMAÇÃO

RAINHA DA NEVE Adaptação do texto de Hans Christian Andersen, de 1844. Peça inspirada no filme Frozen. As princesas Ana e Elsa lutam para defender o reino. Classificação: 2 anos. Domingo (8), às 16h

A BELA ADORMECIDA Pocket show inspirado na versão dos Irmãos Grimm, de 1812, do tradicional conto de fadas. Princesa enfeitiçada por bruxa desperta de sono profundo ao ser amada por um príncipe. Classificação: 4 anos. Dia 14, às 16h.

A BELA E A FERA Adaptação do texto de Gabrielle-Suzanne Barbot, que ganhou versão de Jeanne-Marie LePrince de Beaumont em 1756. A jovem Bela é aprisionada por Fera, um príncipe temido por todos, mas descobre que ele não é tão terrível assim. Classificação: 4 anos. Dia 22, às 16h

RAPUNZEL Adaptação do conto dos Irmãos Grimm publicado em 1812. Jovem é trancada na torre por uma bruxa vingativa. Ela foge do cativeiro com a ajuda de um ladrão, que a convence a conhecer o mundo. Classificação: 2 anos. Dia 29, às 16h.

Teatro Santo Agostinho Rua dos Aimorés, 2.679, Santo Agostinho, (31) 3291-5340. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Vendas on-line: www.cyntilante.com.br.

. Confiante, o diretor afirma que a programação tem tudo para atrair a criançada e os pais. “Estamos abrindo o festival em março, logo depois da Campanha de Popularização. Apesar da baixa temporada, vivemos esse período de chuvas em que precisamos tirar as crianças de casa. O teatro é um espaço interessante para elas interagirem”, conclui.

