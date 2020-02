Nova casa é mistura de café e mercadinho italiano

A casa abre cedo porque quer ser conhecida pelos frequentadores como endereço para um café antes do trabalho É café e empório com alguma coisa de bar. Para tomar café da manhã, fazer um almoço leve ou então um lanche da tarde. Desde que inaugurou o restaurante Est! Est! Est!, sete anos atrás, no casarão de 1929 onde viveram seus avós e bisavós, na Avenida Getúlio Vargas, no Funcionários, Henrique Passini sonhava com um outro espaço que abrigasse tudo isso.





Aberto há pouco em uma casa contígua, também dos Passini, o Est! Est! Est! – Empório Italiano faz a junção de duas tradições do país europeu. “Na Itália, o bar é como um café, fica aberto de manhã à noite. E nos empórios você encontra produtos de alimentação, mas não toma café. Aqui não há nada igual e a ideia, mesmo que o brasileiro sempre coma alguma coisa ao sair de casa, é abrir cedo para que a pessoa possa tomar um cafezinho (ou cafezão, dadas as opções do cardápio) antes de ir para o trabalho”, comenta Passini.





Ainda que tenha uma entrada para o restaurante, o empório procura manter sua independência. Não tem serviço de garçon, por exemplo. Nos finais de semana, serve também como um suporte para a fila de espera do restaurante – que costuma ser grande. Neste caso, enquanto aguarda sua mesa, o cliente pode pedir uma bebida ou algum antepasto.





A cozinha está a cargo de Simone Biondi, o chef do Est! (que, vale dizer, há dois anos tem também uma trattoria homônima em Alphaville). O cardápio é semanal, mantendo a mesma base. Da confeitaria italiana destaca-se o occhio di bue (R$ 5), um biscoito artesanal com diferentes sabores. A pizza é rústica, individual, mas garante uma boa refeição (R$ 12 a margheritta, R$ 18 a farcita, com coberturas diversas).

O chef Simone Biondi e seu sócio Henrique Passini resolveram expandir o espaço onde funciona o restaurante (foto: Fotos LEANDRO COURI/EM/D.APRESS)



APERITIVOS

Ainda nas opções salgadas há os chamados stuzzichini, que, traduzidos para o português, são aperitivos. Supplì al Telefono é uma comida de rua de Roma, um bolinho de risoto recheado com mussarela (R$ 5) e panzerottini é um pastel de massa de pizza frita (R$ 8). São cinco opções de sanduíches (R$ 15 a R$ 25), dependendo do pão (piadina, focaccia, brioche, ciabatta e tramezzino, o pão branco) e do recheio.





Nas sobremesas, os conhecidos pannacotta e tiramisu (R$ 15) se misturam ao cannolo siciliano, canudinho de farinha de amêndoas que, como o próprio cardápio destaca, foi eternizado pelo gângster Clemenza (Richard S. Castellano) com a frase “Leave the gun, take the cannoli” (Deixe a arma, pegue o cannoli) em O poderoso chefão (1972).





Acompanhando tudo, diversas opções de café. E como estamos falando de um empório italiano, se o cliente pedir um espresso curto (R$ 5), vai receber um único shot, bem forte e saboroso, como é naquele país. Ainda na parte de cafeteria, há sucos, cervejas e vinho em taça.





Para levar para a casa, há vários produtos do próprio Est!. São licores e biscoitos artesanais, além das massas, as mesmas que são servidas no restaurante. São massas secas (cinco opções, todas para duas pessoas, a R$ 15) e recheadas (e congeladas, de carne, ricota e espinafre, cordeiro, salmão e linguiça, R$ 25 cada uma, também para duas pessoas). Há também boa opção, tanto nacional quanto internacional, de vinhos, queijos, embutidos.





De acordo com Passini, a ideia é sempre incrementar o cardápio, variando e aumentando as opções. Como o espaço do empório é amplo, com um fogão à mostra, para um futuro próximo ele pretende abri-lo para eventos gastronômicos.









EST! EST! EST! – EMPÓRIO ITALIANO

Rua Bernardo Guimarães, 82, Funcionários, (31) 2535-5852.

Segunda a sexta, das 7h às 19h;

sábado, das 8h30 às 16h.