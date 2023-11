Anielle Franco sobre novo caso de racismo contra Vini Jr: "recorrência afeta todos nós"

1156

Anielle Franco: "As mulheres, principalmente as mulheres negras, precisam ser ouvidas" (foto: (Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press))

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comentou novo ataque racista contra o jogador brasileiro do Real Madrid, Vini Jr. , nas redes sociais. Ela cobrou uma atitude das autoridades espanholas para que os agressores sejam identificados.

"Mais uma vez aqui para prestar solidariedade ao Vini Jr por mais um caso de racismo sofrido na La Liga, na Espanha. Os agressores precisam ser identificados e responsabilizados, a recorrência da violência contra Vini Jr afeta a todos nós", comentou a ministra. Nas redes sociais, o jogador comentou que este é o "episódio isolado número 19. E contando...".

Desta vez, dois torcedores do Sevilla imitaram macacos durante o jogo. "O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também", falou em publicação.

Anielle reforçou que o Brasil já está articulando um protocolo para evitar casos assim no país. "No último mês, assinei um protocolo de intenções com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com o Ministério dos Esportes para combater o racismo no futebol. Esperamos que esta ferramenta seja utilizada e replicada também em outros países, como a Espanha", afirmou. Ela finalizou prometendo contato com o país europeu. "Avançaremos nessa construção com o ministério da igualdade espanhol".