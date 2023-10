Autor de Percy Jackson defende atriz Leah Jeffries de racismo

1156

(foto: Disney+/Divulgação) Nesta quarta-feira (18), Rick Riordan, autor de Percy Jackson e os Olimpianos, defendeu a atriz Leah Jeffries de ataques racistas. Leah, que é uma garota negra, interpretará Annabeth Chase — uma das personagens principais da série de livros — na série live-action, que irá estrear em dezembro.





Na década passada, dois longas baseados na obra foram lançados, — ‘Percy Jackson e o Ladrão de Raios’ e ‘Percy Jackson e o Mar de Monstros’ — e neles, Annabeth era interpretada Alexandra Daddario, uma atriz branca.

Por conta da atriz não se parecer com a descrição dos livros ou com a atriz anterior, o autor afirmou que sabia que seria criticado, no entanto, declarou que nunca se importou e que Leah conseguiu capturar perfeitamente o espírito de aventureira de Annabeth.





“Leah me impressionou desde o momento em que nos conhecemos. Ela tem aquele tipo de atitude que faz dela uma líder, mas há também um pouco de vulnerabilidade nela. Agora, ela se parece com Annabeth nos livros? Não. Isso era importante para mim? Não, não me importa. Na verdade, foi um enorme benefício ampliar o elenco em termos de representação”, contou o autor à Variety.





“Isso me atingiu por alguns segundos — literalmente, cerca de 90 segundos. Mas sei que não importa quantas pessoas digam coisas ruins, isso nunca será verdade. Isso parece muito estranho, mas não as culpo. Essas pessoas podem não saber como se adaptar. Eu? Não importa quem eles escalassem, eu adoraria de qualquer maneira. Porque é apenas uma série. Não é como se eu tivesse demitido alguém”, comentou Leah Jeffries.

