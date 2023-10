Pela primeira vez, Miss Universo terá duas candidatas trans

Na noite da última quinta-feira (5) , Marina Machete se consagrou como a primeira mulher transgênero a vencer o concurso Miss Portugal. No 72º Miss Universo, Marina, que trabalha como comissária de voo, subirá ao palco com outra mulher trans, Rikkie Valerie Koll, a primeira a receber o título nos Países Baixos, foi eleita em julho. Será a primeira vez que a competição terá duas candidatas trans.

O Miss Universo somente permitiu que mulheres transgênero competissem em 2012, entretanto, foi somente em 2018 que participou a primeira mulher trans a concorrer pela coroa: Angela Ponce, modelo que também foi a primeira trans a ser coroada Miss Espanha.

Outra novidade do Miss Universo deste ano é que, pela primeira vez, terá duas mães entre as candidatas. O primeiro país a anunciar uma candidata mãe foi a Guatemala, com Michelle Cohn, que é mãe de dois, bacharel em Relações Públicas e Comunicação, empresária e apresentadora de TV. A Colômbia inscreveu Camila Avella, modelo mãe de uma menina de 2 anos.