Projeto 'Lavanda' promove oficinas para mulheres do Cersam AD em BH

“O projeto surgiu enquanto eu trabalhava na unidade Nordeste, onde fiquei durante sete anos. Eu e a assistente social, Ana Dias, criamos uma oficina chamada ‘Chá das Mulheres’, no intuito de criar um espaço de encontro, empoderamento, troca de angústias e elogios. Isso foi muito potente para o público feminino. Anos mais tarde, eu e a Bianca Aun criamos o ‘Lavanda’, um projeto de fotografia e autocuidado que acontece nos cinco Cersam AD de Belo Horizonte”, explica Carol.

Além de Bianca e Carol, o projeto conta com a participação de Irene Cavalieri, que assina os figurinos e a customização, e Géssica Santos, responsável pela maquiagem.

As mulheres do Cersam AD escolhiam roupas, as quais ficariam para elas, e depois, eram maquiadas. No final de toda a produção, tinham suas fotos tiradas, caso desejassem. As fotografias eram reveladas e cada uma recebia de três a quatro cópias da imagem.