Em marcha, Lula decreta retomada da reforma agrária com foco em mulheres

1156

O anúncio foi feito por Lula durante o encerramento da Marcha das Margaridas (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula assinou nesta quarta-feira (16) decreto que retoma o programa nacional de reforma agrária no Brasil com foco nas mulheres.

Retomada dará pontuação diferenciada a famílias comandadas por mulheres na seleção, permanência e titulação de terras.

Leia também: PBH cria protocolo para proteger mulheres em espaços de lazer e turismo

Anúncio foi feito por Lula em participação no encerramento da Marcha das Margaridas. O evento foi realizado em Brasília após o governo preparar medidas que atendem reivindicações de um grupo de mulheres que caminhou à capital federal para pedir políticas voltadas ao público feminino.

Antes de falar, o presidente disse que apenas leria discurso escrito para fazer telefonema a Biden. Após o fim do texto, porém, Lula quebrou o script e falou de improviso, como é de costume dele em agendas públicas.

Ministros presentes no evento foram 17. Ana Moser, que comanda a pasta dos Esportes, chegou mais tarde à cerimônia.

Ainda sem números oficiais, a organização estima entre 80 mil e 100 mil mulheres de todos os estados. Esta é a primeira marcha desde 2019, depois de três anos parada por causa da pandemia de covid-19 e desestímulo do governo Jair Bolsonaro (PL).

Com 45% de umidade do ar, a reportagem viu pelo menos três mulheres passando mal entre as marchantes. Os brigadistas chegaram a ser acionados pelo ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) pelo microfone do evento.