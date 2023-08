Censo 2022: Brasil tem quase 1,7 milhão de indígenas

1156

O Brasil tem quase 1,7 milhão de indígenas, o equivalente a 0,83% da população total (203,1 milhões). A conclusão é do Censo Demográfico 2022, que teve novos dados divulgados nesta segunda-feira (7) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O número de indígenas referente a 2022 é 88,8% maior do que o contado no recenseamento anterior (896,9 mil), em 2010. Os dados, porém, não são totalmente comparáveis. Conforme o IBGE, não é possível afirmar que a população indígena quase dobrou em 12 anos apenas em razão de fatores demográficos.

"Você não pode atribuir o número a um crescimento exclusivamente demográfico", disse Marta Antunes, coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE. "Não é que nasceu muita gente indígena e morreu pouca. É uma variação com limites de comparabilidade", reforçou.





Segundo ela, o comportamento demográfico dos indígenas só poderá ser avaliado com maior precisão após a divulgação de dados complementares do Censo, incluindo os de idade, nascimentos e óbitos. O número exato da população indígena, conforme o Censo 2022, foi de 1.693.535 pessoas.





Trata-se de um contingente encontrado pelo IBGE tanto dentro quanto fora das localidades indígenas.

O levantamento divide as localidades indígenas em três categorias: terras indígenas oficialmente delimitadas, agrupamentos indígenas e outras localidades.





A forma usada no Censo para contar quem é indígena é a autodeclaração. Ou seja, quem se define dessa maneira dentro ou fora das localidades.





No Censo 2022, o IBGE fez a seguinte pergunta em todo o território brasileiro: "a sua cor ou raça é?". As opções de resposta eram branca, preta, amarela, parda ou indígena.





Se uma pessoa estivesse dentro de uma localidade indígena (terra, agrupamento ou outra localidade) e não se declarasse indígena no quesito cor ou raça, o recenseador abria uma segunda questão: "você se considera indígena?".





Em 2010, o IBGE também fez a primeira pergunta sobre cor ou raça em todo o território nacional, incluindo as possibilidades de resposta branca, preta, amarela, parda ou indígena.





A diferença é que, em 2010, a segunda questão –"você se considera indígena?"– só era aberta para brancos, pretos, amarelos e pardos se eles estivessem nas terras indígenas oficialmente delimitadas, e não em todas as localidades indígenas, como é o caso de 2022.





Segundo especialistas e representantes de entidades ouvidos pelo IBGE, esse fator pode ter gerado uma subenumeração na contagem anterior.





Leia também: Célia Xakriabá é a primeira indígena a representar Minas no Congresso "Quando a gente muda a metodologia, e passa a abrir a segunda pergunta fora da terras, nas localidades mapeadas, a gente dá oportunidade a um número maior de pessoas indígenas de compreender melhor o quesito da autodeclaração. É uma das diferenças", disse Antunes.

Do total de indígenas no Brasil, 72,42% declararam cor ou raça indígena em 2022. A parcela restante, de 27,58%, relatou que se considerava indígena. Essa segunda porcentagem havia sido menor em 2010 (8,8%).





De acordo com Antunes, o IBGE também buscou aprimorar as técnicas de abordagem do Censo 2022 com o objetivo de minimizar as recusas. O processo envolveu o apoio de guias comunitários, intérpretes e reuniões com lideranças indígenas para sensibilizar as localidades sobre a importância da contagem.





"Outra questão sobre a subenumeração que se colocou para o IBGE tinha a ver com as recusas pelo fato de a abordagem em 2010 não seguir a metodologia de procurar a liderança, de ter o apoio de guias, de forma padronizada", afirmou Antunes.

AMAZÔNIA LEGAL REÚNE MAIS DA METADE DOS INDÍGENAS NO BRASIL

O Censo 2022 aponta que mais da metade da população indígena está localizada na Amazônia Legal. A região abrigava 867,9 mil indígenas, o equivalente a 51,2% do total no país (quase 1,7 milhão).

A Amazônia Legal é composta por 772 municípios de estados das regiões Norte, Nordeste (Maranhão) e Centro-Oeste (Mato Grosso).





Entre as grandes regiões do país, o destaque fica com o Norte. A população indígena local é a maior do país: quase 753,4 mil pessoas. Equivale a 44,48% do total.





O Nordeste vem em seguida, contabilizando 528,8 mil indígenas –ou 31,22% do total. Centro-Oeste (199,9 mil ou 11,8%), Sudeste (123,4 mil ou 7,28%) e Sul (88,1 mil ou 5,2%) completam a lista.

AMAZONAS E BAHIA CONCENTRAM 42,5% DOS INDÍGENAS

No recorte por estados, o Amazonas tem a maior população indígena em termos absolutos: 490,9 mil pessoas. A Bahia, a segunda (229,1 mil). Os dois estados, juntos, concentram 42,5% da população indígena brasileira.



Sergipe (4.708) e Distrito Federal (5.813), por outro lado, têm os menores contingentes entre as unidades da federação. Em termos proporcionais, o principal destaque vai para Roraima. Segundo o Censo 2022, 15,29% da população total do estado era indígena.



Isso equivale a 97,3 mil pessoas em um universo de 636,3 mil. No ranking proporcional, o Amazonas aparece em segundo (12,45%). O Rio de Janeiro teve o menor percentual de indígenas (0,11%), pouco abaixo de São Paulo (0,12%).

INDÍGENAS ESTÃO EM 4.832 MUNICÍPIOS

O Censo 2022 localizou indígenas em 4.832 municípios brasileiros. O grupo aumentou na comparação com 2010, quando era de 4.480 cidades. Manaus é o município com a maior população indígena em termos absolutos no Brasil.



Em 2022, o recenseamento contabilizou 71,7 mil pessoas com essa característica na capital amazonense.

Outros dois municípios do mesmo estado aparecem na sequência. São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, mostrou a segunda maior população indígena do Brasil (48,3 mil). Tabatinga, a terceira (34,5 mil).

INDÍGENAS SÃO QUASE 97% DA POPULAÇÃO EM MUNICÍPIO DE RR

Quando a análise é feita em termos proporcionais, há mudanças na lista. Uiramutã, em Roraima (a 314 km de Boa Vista), tem 96,6% de sua população formada por indígenas. É o maior percentual entre os municípios brasileiros. De um total de 13,8 mil pessoas residentes em Uiramutã, 13,3 mil se autodeclararam indígenas.

Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, tem o segundo maior percentual: 96,17%. Outros dois municípios no Brasil, ambos amazonenses, também registraram proporções acima de 90%. São os casos de São Gabriel da Cachoeira, com 93,17%, e Amaturá, com 91,95%.

TERRA INDÍGENA YANOMAMI É A MAIS POPULOSA

O Censo contabilizou 573 terras indígenas oficialmente delimitadas no país até 31 de julho de 2022. Essa é a data de referência da contagem populacional.





Segundo o recenseamento, menos da metade dos indígenas do país (36,73% ou 622,1 mil) vivia nas terras com algum tipo de delimitação formal.





A mais populosa é a Terra Indígena Yanomami, nos estados de Amazonas e Roraima. O IBGE contabilizou quase 27,2 mil indígenas nesse território, que amarga uma crise humanitária intensificada nos últimos anos.





População indígena por unidade da federação (em números absolutos)



Amazonas - 490.854

- 490.854 Bahia - 229.103

- 229.103 Mato Grosso do Sul - 116.346

- 116.346 Pernambuco - 106.634

- 106.634 Roraima - 97.320

- 97.320 Pará - 80.974

- 80.974 Mato Grosso - 58.231

- 58.231 Maranhão - 57.214

- 57.214 Ceará - 56.353

- 56.353 São Paulo - 55.295

- 55.295 Minas Gerais - 36.699

- 36.699 Rio Grande do Sul - 36.096

- 36.096 Acre - 31.699

- 31.699 Paraná - 30.460

- 30.460 Paraíba - 30.140

- 30.140 Alagoas - 25.725

- 25.725 Santa Catarina - 21.541

- 21.541 Rondônia - 21.153

- 21.153 Tocantins - 20.023

- 20.023 Goiás - 19.522

- 19.522 Rio de Janeiro - 16.964

- 16.964 Espírito Santo - 14.411

- 14.411 Rio Grande do Norte - 11.725

- 11.725 Amapá - 11.334

- 11.334 Piauí - 7.198

- 7.198 Distrito Federal - 5.813

- 5.813 Sergipe - 4.708

Fonte: Censo população indígena 2022/IBGE





Proporção de indígenas na população por unidade da federação (em %)

15,29 - Roraima

12,45 - Amazonas

4,22 - Mato Grosso do Sul

3,82 - Acre

1,62 - Bahia

1,59 - Mato Grosso

1,55 - Amapá

1,34 - Rondônia

1,32 - Tocantins

1,18 - Pernambuco

1 - Pará

0,84 - Maranhão

0,82 - Alagoas

0,76 - Paraíba

0,64 - Ceará

0,38 - Espírito Santo

0,36 - Rio Grande do Norte

0,33 - Rio Grande do Sul

0,28 - Santa Catarina

0,28 - Goiás

0,27 - Paraná

0,22 - Piauí

0,21 - Sergipe

0,21 - Distrito Federal

0,18 - Minas Gerais

0,12 - São Paulo

0,11 - Rio de Janeiro

Fonte: Censo população indígena 2022/IBGE





Os 10 municípios brasileiros com maior população de indígenas (em números absolutos)

Manaus (AM) - 71.713

- 71.713 São Gabriel da Cachoeira (AM) - 48.256

- 48.256 Tabatinga (AM) - 34.497

- 34.497 Salvador (BA) - 27.740

- 27.740 São Paulo de Olivença (AM) - 26.619

- 26.619 Pesqueira (PE) - 22.728

- 22.728 Autazes (AM) - 20.442

- 20.442 Boa Vista (RR) - 20.410

- 20.410 Tefé (AM) - 20.394

- 20.394 São Paulo (SP) - 19.777

Fonte: Censo população indígena 2022/IBGE