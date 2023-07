Festival Xetruá Lavizala celebra cultura afro-brasileira neste sábado

1156

Acauã Rane, Nath Rodrigues e Tata Kasulembe (foto: Catarina Maruaia/Divulgação) A 2ª Edição do Festival Xetruá Lavizala acontecerá no próximo sábado (8), às 10h, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, localizado no Bairro de Itapoã, em Belo Horizonte. Com o tema "Kuxonga kua menha" (O Ciclo das Águas), o festival busca valorizar as tradições de matriz afro-brasileira e dos saberes originários, refletindo sobre a relação e manifestação dessas culturas com a água e seu ciclo.

Durante o festival haverá uma apresentação musical com Tata Kasulembe%u0302, — representante das culturas tradicionais, com repertório nas lutas e defesa da garantia de direitos, preservação e manutenção das tradições —Nath Rodrigues e músicos convidados, que transmitida ao vivo pelo canal do YouTube de Kasulembê. Também acontecerá um breve bate-papo com os artistas.





Toda a programação do festival será gratuita.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.