Representantes de GT que elucidará violações contra LGBTQIA+ são anunciados

(foto: Freepik/Reprodução) Nesta segunda-feira (26), foram divulgados os nomes dos 17 representantes civis que irão compor o Grupo de Trabalho que planeja esclarecer violações de direitos humanos contra pessoas LGBTQIA+ na história brasileira.

A criação do GT foi anunciada no dia 17 de maio deste ano, dia de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA , no Ministério dos Direitos Humanos, em Brasília.

Os designados representantes da sociedade civil são:





Renan Honório Quinalha, que o presidirá;

Alexandre Bogas Fraga Gastaldi;

Benito Bisso Schmidt;

Bruna Andrade Irineu;

Caia Maria de Araújo Coelho;

Carlos Magno Silva Fonseca;

Clovis Arantes;

Eloy Iglesias;

Elaine Gonzaga;

Ernani Pinheiro Chaves;

Heliana Neves Hemetério dos Santos;

James Naylor Green;

Jovanna Cardoso da Silva;

Keila Simpson;

Michele Pires Lima;

Rita Cerqueira Quadros;

Sara Wagner York.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.