Symmy Larrat é a primeira travesti a representar o Brasil na ONU

Symmy Larrat, secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, é a primeira travesti a representar o Brasil na ONU (foto: Twitter/Reprodução)



A secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ – pasta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) –, Symmy Larrat, representou o Brasil na 53ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, na Suíça, na última quarta-feira (21/6). Em seu discurso, reforçou a valorização da diversidade e da participação social em pautas relacionadas à comunidade.













Atualmente, a Secretaria busca promover participação social sobre pautas relacionadas à população LGBTQIAP , além de contribuir com a implementação de políticas públicas contra a homofobia e a transfobia e a favor da comunidade. Larrat deu destaque à criação do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIAP no âmbito do MDHC, afirmando que “a existência do Conselho reforça a importância do espaço de diálogo entre sociedade civil e governo”.

A secretária também aproveitou o espaço na ONU para informar que o Brasil anunciou, no mês passado, o processo simplificado para o reconhecimento de refugiados LGBTQIAP .





“Recentemente, o Brasil sinalizou ao mundo que buscamos ser um país acolhedor para as pessoas LGBTQIA , com a instituição de processo simplificado para o reconhecimento de refugiados LGBTQIA quando seus corpos e modos de vida são criminalizados em outros lugares. O Brasil reconhece a autodeterminação de gênero. Infelizmente, ela tem sofrido ataques, em ofensiva anti-trans, inclusive em espaços de poder. Com políticas e ações, devemos defender a vida das pessoas transgêneras e todos os seus direitos”, afirmou.





Symmy Larrat cumpriu agenda em Genebra até sábado (24), com participação em diversos eventos da ONU relacionados ao mês do Orgulho LGBTQIA .