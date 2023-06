Palácio das Artes apresenta filmes com protagonistas Drags em mostra

'Cabaret', de Bob Fosse (foto: Divulgação)

A mostra ‘Montadas – A Arte Drag no Cinema’ está sendo exibida no Cine Humberto Mauro, localizado no Palácio das Artes. A programação conta com clássicos do cinema Queer estrelados por Drag Queens e Drag Kings, que serão exibidos até o dia 18 de junho.