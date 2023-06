Gwen Stacy pode ser trans em novo 'Homem-Aranha', segundo teoria

1156

Fãs criam teoria na qual Gwen Stacy poderia ser uma mulher trans (foto: Reprodução/ Sony Pictures)

Uma nova teoria está ganhando em corpo em torno de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", sequência da animação de 2018. A partir de uma série de pistas distribuídas nas cenas do filme, internautas especulam que a personagem Gwen Stacy, uma das heroínas do longa, seja uma pessoa trans.





Duas coisas em específico chamaram mais a atenção de quem assistiu ao filme. Primeiro, há uma bandeira trans no quarto da personagem com a frase "protect trans kids", ou proteja as crianças trans. Em outra cena, há uma bandeira trans na jaqueta do pai da personagem.



Às evidências, se somam diálogos de Gwen com seu pai que dão a entender que ele não aceita que ela seja a Mulher-Aranha, mas que podem ser reinterpretados como uma alegoria à rejeição à sua identidade. Também se juntam aos argumentos as cores em que a personagem costuma ser retratada --branco e tons claros de azul e rosa.

Seja o que for que os criadores quiseram sugerir com essas pistas, a questão pode ser melhor explorada em um possível spin-off com a personagem. A produtora Amy Pascal, envolvida com os dois filmes da saga, havia comentado sobre um projeto centrado em personagens que vestiram o manto da Mulher-Aranha. Não se sabe se a história sairá do papel.