Argentina tem primeiro voo comandado por uma mulher trans

Traniela Campolieto junto a tripulação do voo com destino a Miami (foto: Reprodução/Redes sociais)

Aos 48 anos e com uma experiência de 13 mil horas de voo, Traniela Campolieto se tornou a primeira comandante transgênero da Argentina. No último dia 24 de maio, a pilota pousou um voo da Aerolíneas Argentinas no Aeroporto Internacional de Miami.