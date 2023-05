Aumento do antissemitismo nos EUA impulsiona expansão da Secure Community Network

1156

O relatório engloba os incidentes baseados em ódio, ataques físicos e também comentários preconceituosos (foto: Pixabay/Reprodução) A Secure Community Network (SCN) tem sido a principal agência de segurança para instituições judaicas nos Estados Unidos. Sua sala de operações em Chicago monitora constantemente informações e ameaças vindas de todo o país, incluindo tiroteios, ameaças de bomba e publicações antissemitas agressivas, alertando milhares de sinagogas, centros comunitários e escolas em risco. A SCN foi criada após o 11 de setembro pela Federação Judaica da América do Norte (JFNA) e se expandiu consideravelmente nos últimos cinco anos.





A expansão da SCN ocorreu devido ao aumento no antissemitismo, principalmente após o ataque mais mortal da história dos EUA, na sinagoga Árvore da Vida, em 27 de outubro de 2018, onde 11 pessoas foram mortas. O julgamento do atirador começou no dia 30 de novembro na corte federal de Pittsburgh.





Diante desse cenário, a Casa Branca anunciou recentemente um programa que visa combater o antissemitismo, envolvendo diversas agências e focando em treinamento e prevenção. Além disso, a JFNA levantou US$ 62 milhões para garantir a segurança das comunidades judaicas em todo o continente.

A SCN coordena grande parte dessa iniciativa, contando com uma equipe de 75 funcionários atuando em todo o país. Bradley Orsini, ex-agente do FBI e conselheiro sênior de segurança nacional do grupo, ajudou a desenvolver a abordagem que a SCN compartilha com as federações locais.









A SCN tem se adaptado para enfrentar a crescente ameaça do antissemitismo, usando uma abordagem epidemiológica no monitoramento das ameaças e buscando proativamente os sinais de perigo na internet. Os analistas acompanham cerca de 1,3 mil indivíduos em canais específicos, compartilhando informações preocupantes com as autoridades policiais.

Apesar da necessidade de maior vigilância, algumas pessoas ainda resistem à ideia de medidas de segurança mais rígidas. No entanto, os recentes episódios de violência, como o ocorrido na sinagoga do Texas no ano passado, mostram que a necessidade de proteção e prevenção é cada vez mais urgente.